Google Pixel 7 : la fiche technique du bloc photo en vadrouille

Google ne devrait plus trop tarder à nous dévoiler les Google Pixel 7 et Google Pixel Pro, et sans surprise, les leaks se multiplient à l’approche de la keynote. La fuite du jour est signée Paras Guglani, un « geek passionné » et leaker sur les bords qui a eu vent de a fiche de specs du bloc photo. Si l’on en croit le leaker donc, les Google Pixel 7 et 7 pro auront droit un capteur principal Samsung GN1 de 50 mégapixels, un capteur Ultra Wide Sony IMX381, un capteur téléobjectif Samsung ISCOCELL GM1 (Pro) de 48 mégapixels, et en façade un autre capteur Samsung 3J1 de 11 megapixels. L’apparition d’un téléobjectif Samsung est une petite surprise étant donné que Google utilisait jusqu’ici un capteur IMX Sony

Google Pixel 7 / 7 Pro camera specs Main: Samsung GN1

Ultrawide: Sony IMX381

Telephoto: Samsung GM1 (Pro)

Front: Samsung 3J1 — Paras Guglani (@passionategeekz) July 26, 2022

Comme d’habitude concernant les Google Pixel, les capacités brutes de ces capteurs ne sont qu’un élément de l’équation globale dans la qualité du cliché final, Google ayant mis au point des algorithmes de traitement d’images particulièrement puissants et qui ont fait leurs preuves sur lse modèles antérieurs de Pixel. Les bruits courent aussi qu’un troisième modèle de Pixel serait en préparation (Pixel Ultra ?), avec cette fois un téléobjectif Sony IMX787.