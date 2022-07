Le CEO de Logitech annonce la fin de la pénurie de composants pour la fin de l’année en cours

Il y a les apporteurs de mauvaises nouvelles, et ils sont nombreux en ces temps de guerre en Europe, d’inflation galopante, d’incendies monumentaux et de canicules de plus en plus invivables ; et puis il y a aussi, plus rares, les apporteurs de bonnes nouvelles. Bracken P. Darrell, le patron de Logitech, est de ceux-là. Darrell a pourtant démarré sa conf-call avec l’annonce de la chute des résultats de Logitech (-12%), le chiffre d’affaires de la société passant à 1,2 milliards de dollars sur le trimestre écoulé. C’est pire encore du côté des bénéfices puisque ces derniers se sont littéralement écroulés de -46%, Logitech ne récupérant que 100,8 millions de dollars sur la période. La bonne passe de l’an dernier (+66% de CA et +159% de profits) semble déjà appartenir à un passé révolu.

Lors de cette même publication de résultats, le CEO de Logitech a pourtant lâché ce qui dans le contexte actuel s’apparente presque à une petite bombe : Bracken Darrell estime en effet que la pénurie de semi-conducteurs pourrait se terminer vers la fin de l’année en cours ! Voilà qui tranche avec les augures beaucoup plus sombres du patron d’Intel, Pat Gelsinger, qui tablait de son côté sur une pénurie persistant jusqu’en 2024. L’un des deux a forcément parié sur le mauvais cheval, oui mais lequel ?