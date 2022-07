Sur Spotify, les streams du single “Running Up That Hill” de Kate Bush ont progressé de 9000% (merci Stranger Things)

Outre des résultats mitigés (forte progression du nombre d’abonnés mais de grosses pertes aussi), Spotify a livré une info étonnante lors de sa conférence de résultats trimestriels : on apprend en effet que depuis le démarrage de la saison 4 de la série Stranger Things, les streams du single “Running Up That Hill” de Kate Bush ont augmenté de 9000% ! On doit cette progression fulgurante au fait que cette chanson, qui date pourtant de 1985, intègre la BO de la série culte signée Netflix.



La popularité de cet excellent morceau dépasse les cadres des services musicaux de streaming. Running Up That Hill est ainsi le thème de plus de 2,5 millions de vidéos TikTok. Juste phénoménal. La chanteuse britannique Kate Bush s’était elle même émue de ce come-back inespéré : « Je viens de regarder les deux derniers épisodes de Stranger Things et ils sont juste fantastiques J’étais tellement ravie que les Duffer Brothers aient voulu utiliser [« Running Up That Hill »] pour le totem de Max, mais maintenant que j’ai vu l’intégralité de cette dernière série, je me sens profondément honoré que la chanson ait été choisie pour faire partie de leur voyage en montagnes russes… Je suis en admiration. Ils ont fait quelque chose de vraiment spectaculaire. »