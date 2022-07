Galaxy Z Flip 4 : des rendus pour tous les coloris de la gamme

Le Galaxy Z Flip 4 n’aura plus beaucoup de choses à dévoiler lors du Samsung Unpacked du 10 août prochain. Après les spécifications et un premier leak de design, c’est au tour de OnLeaks en partenariat avec le site GizNext de nous livrer les rendus à priori très « legit » de l’ensemble des modèles, ou plutôt de l’ensemble des coloris, soit bleu, or rose, violet, et noir. A priori, l’écran pliable sera identique à celui du Z Flip 3 (soit une dalle de 6,7 pouces Full HD+ au taux de rafraichissement de dalle de 120 Hz), sans oublier l’écran AMOLED externe de 2,1 pouces (ce qui serait donc un poil plus que l’écran externe 1,9 pouces du Z Flip 3).

Officially look at all four colors of the Galaxy Z Flip 4 | from @OnLeaks & @GizNext

The Pink Gold is my favorite out of the four pic.twitter.com/7vpTsh8X4z

— Anthony (@TheGalox_) July 26, 2022