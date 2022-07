Star Wars: Knights of the Old Republic Remake voit son développement être en pause

Aspyr fait une pause au niveau du développement du remake du jeu Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) qui doit voir le jour sur PlayStation 5. Selon Bloomberg, le titre a été « retardé indéfiniment ».

Le directeur du design Brad Prince et le directeur artistique Jason Minor ont tous deux été renvoyés d’Aspyr après que le studio a montré un aperçu du gameplay du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic à Lucasfilm et à Sony. Le directeur du studio d’Aspyr a alors déclaré au personnel que le projet était en pause et que le gameplay n’était pas à la hauteur de leurs attentes. Selon Bloomberg, le remake pourrait ne pas être disponible avant 2025 au mieux. Au départ, le projet était de le sortir à la fin 2022.

Le remake du jeu a été annoncé pour la première fois en septembre de l’année dernière. Bien qu’Aspyr soit le développeur du jeu, le studio a été racheté l’année dernière par Embracer, une holding ayant des investissements importants dans plusieurs studios, dont Saber Interactive, qui contribue au développement du nouveau Knights of the Old Republic.

Pour le moment, ni Aspyr ni Embracer n’ont commenté publiquement l’information sur le développement en pause pour Star Wars: Knights of the Old Republic.