Meta va mettre un terme à Tuned, son app destinée aux couples

L’expérience n’a pas été concluante. Au printemps 2020, soit en pleine pandémie de Covid-19, Meta avait sans doute trouvé malin de lancer sur les marchés américains et canadiens une app destinée aux couples. Baptisée Tuned, l’app permet aux deux membres d’un couple de rester en contact malgré l’éloignement souvent contraint (à cause des confinements par exemple). Outre le mode conversation, l’app autorise aussi les échanges de photos, l’envoie de messages vocaux, de musique, etc. Un filtre permet même de flouter les images un peu trop « intimes », histoire que le voisin de bus ou le bambin de la maisonnée ne tombe pas sur ce qu’il n’est pas censé voir.

Hélas pour Meta, cette proposition presque trop « carrée » n’a pas vraiment séduit les utilisateurs puisque l’app a été téléchargée à peine plus de 900 000 fois (soit environ 450 000 couples concernés). En conséquence, Meta a décidé de mettre un terme à Tuned… non sans avoir recueilli une foule de données qui seront sans doute exploitables sur le marché de la publicité en ligne… Tuned sera donc désactivé d’ici quelques semaines, et Meta demande aux utilisateurs du service de récupérer leurs données stockées sur l’app d’ici au 19 septembre.

Après les abandons de la cryptomonnaie Diem et du portefeuille numérique Novi, Meta semble donc confirmer ses difficultés à aller au delà de son champ premier de compétence, le succès du Meta Quest étant finalement plus une exception que la règle…