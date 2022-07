Les produits high-tech reconditionnés font un carton

L’industrie des produits technologiques a un impact environnemental non négligeable. La fabircation d’un seul smartphone par exemple pèse pour plus de 120kg de CO2, un chiffre que l’ont peut multiplier par les 1,39 milliards d’appareils vendus pour la seule année 2021. S’il est toujours possible d’améliorer l’empreinte carbone des matériaux utilisés , des choix purement marketing peuvent poussent artificiellement à l’achat d’un appareil neuf, comme les petites réparations que l’on ne peut pas faire soi-même, les composants soudés/collés ou les systèmes d’exploitation qui ne sont plus compatibles.

Crédits: ifixit

L’Ademe estime ainsi que le choix d’un smartphone reconditionné (sur un site de reconditionnement fiable bien sur), représente jusqu’à 91% d’empreinte carbone en moins par rapport à un mobile neuf.

Produits d’occasion / reconditionnés : quelles garanties pour l’acheteur ?

L’achat d’objets d’occasion est une alternative séduisante pour faire des économies et s’inscrire dans une démarche écoresponsable. Mais quelles différences entre un bien d’occasion et bien reconditionné ?

Si vous faites l’acquisition d’un objet ayant précédemment été acquis par au moins une personne, cet objet est considéré comme un bien d’occasion, peu importe son état.

Concernant les produits présentés comme reconditionnés, il s’agit avant tout d’une appellation commerciale. De plus en plus fréquemment utilisé par les e-commerçants, ce terme désigne un produit d’occasion proposé à la vente à la suite d’un contrôle technique.

Que le bien soit bien neuf, d’occasion et reconditionné vous bénéficiez d’une garantie légale de conformité d’une durée de 2 ans. Cette garantie couvre aussi bien les pannes, que dysfonctionnements ou le caractère limité des performances. (voir tous les détails de garantie produits reconditionnés sur le site du gouvernement).

crédits : materre.fr



L’iPhone, premier sur le reconditionné dans le monde

Les fabricants eux-mêmes optent de plus en plus pour le reconditionné dans certains cas bien précis (réparation par exemple ), mais leurs initiatives restent toutefois encore timides, surtout si on les compare à certains poids lourds du secteur du reconditionnement.

Si on prend l’exemple des smartphone, l ‘iPhone est l’un des plus chers des smartphones des grandes marques et celui qui se déprécie le moins vite, et forcément, cet état de fait pousse les amateurs de la marque Apple à trouver des moyens d’acquérir leur téléphone à un prix plus intéressant. Dans ce contexte, l’engouement pour le reconditionné se fait de plus en plus sentir, et en 2021, l’iPhone a largement dominé ce marché (source Counterpoint). Ainsi, Apple aurait occupé plus de 40% du marché mondial du « refurb » l’an dernier, très nettement devant Samsung, et très loin devant les fabricants chinois.

Le reconditionné en forte augmentation en France

Un français sur trois a déjà acheté un smartphone reconditionné, une part en constante augmentation ces dernières années. Les raisons d’acheter du reconditionné sont multiples, mais pour les 2/3 des français (source Kantar), le prix reste tout de même le premier critère d’achat, assez loin devant l’environnement (3ème critère d’achat). En 2021, le prix moyen de vente d’un smartphone était de 446 euros en France (source GfK), contre 279 euros pour le prix de vente moyen d’un smartphone reconditionné ! C’est sur les modèles les plus haut de gamme que cette différence de prix est la plus plus sensible … et en même temps ce sont ces modèles qui sont les plus demandés sur le marché du reconditionné. 3 millions de smartphones reconditionnés se sont écoulés en France en 2021.