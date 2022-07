Voilà une annonce que l’on attendait pas : la société Funko, dont les figurines aux gros yeux noirs sont devenues des icones ultra populaires de la culture geek, se lance bille en tête dans le secteur du jeu vidéo avec un jeu d’action-plateforme prévu sur consoles et PC. Le fabricant de jouet s’appuiera sur les compétences du studio 10:10 Games, dont le fondateur, Jon Burton, n’est autre que l’ancien patron de TT Games (à l’origine des jeux LEGO). Pour la petite histoire, Jon Burton avait quitté TT Games sous les huées, ce dernier étant accusé de pratiquer un crush intensif et à la limite du toxique.

Andrew Perlmutter, le CEO de Funko, s’est réjoui de cette collaboration sans pour autant donner la moindre précision sur le jeu : « En nous associant à 10:10 Games et en faisant appel aux meilleurs créateurs du secteur, nous aurons le talent nécessaire pour proposer des jeux qui reflètent l’aspect unique de Funko ». Au vu du succès des jeux LEGO (Jon Burton sait y faire) et de la popularité extrême de Funko, voilà qui sent très fort le blockbuster vidéoludique presqu’assuré…