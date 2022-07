Google Play fête ses 10 ans : nouveau logo et 10 fois plus de points

Le Google Play grandit et a maintenant 10 ans. Cet espace permet de télécharger des applications, jeux, musiques, films et plus encore, le tout dans un même endroit.

Google fête donc aujourd’hui le 10e anniversaire… bien que le Google Play a vu le jour en mars 2012. Quelques mois de retard, mais ce n’est pas bien grave. Pour l’occasion, le groupe annonce la mise en place d’un nouveau logo. Ce n’est pas un chamboulement par rapport à celui en place depuis un moment maintenant. On retrouve un léger ajustement au niveau de la forme et des couleurs.

« Nous présentons un nouveau logo qui reflète mieux la magie de Google et correspond à la marque partagée par un grand nombre de nos produits utiles — recherche, Assistant, Photos, Gmail et plus encore », explique Tian Lim, vice-président de Google Play.

« Une décennie plus tard, plus de 2,5 milliards de personnes dans plus de 190 pays utilisent le Google Play tous les mois pour découvrir des applications, des jeux et du contenu numérique », déclare Tian Lim. « Et plus de 2 millions de développeurs travaillent avec nous pour développer leurs activités et atteindre des personnes dans le monde entier ».

Outre la mise à jour des couleurs de l’icône, le Google Play organise un événement à partir d’aujourd’hui. Les utilisateurs qui effectuent des achats via le Google Play peuvent désormais bénéficier de 10 fois plus de points. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour obtenir des éléments intégrés aux applications ou aux jeux, des bons de réductions et plus encore.