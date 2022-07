La TwitchCon Europe 2023 aura lieu à Paris, une première

La TwitchCon européenne de 2023 a maintenant un lieu : ce sera à Paris. C’est la première fois que la capitale française accueillera cet événement annuel qui tourne autour de Twitch et qui est notamment l’occasion pour les fans de rencontrer certains streamers de la plateforme.

La première TwitchCon a eu lieu en 2015 aux États-Unis et il y en a eu une chaque année. Depuis 2019, une édition européenne existe, mais ce fut ralenti dès 2020 à cause du Covid-19. L’édition 2022, qui a eu lieu à Amsterdam la semaine dernière, a vu près de 14 500 personnes présentes, soit une augmentation de 65% par rapport au précédent événement organisé à Berlin en 2019.

Round up the squad and tell 'em the news!

🌴 TwitchCon San Diego tickets go on sale early August.

👉 TwitchCon comes to Paris in 2023 pic.twitter.com/99aHcQg0lI

— Twitch (@Twitch) July 25, 2022