Les Chromebook pourront faire office de hotspots Wi-Fi

Les Chromebook vont recevoir une mise à jour qui permettra de transformer les modèles ayant un accès au réseau mobile en hotspots Wi-Fi afin que d’autres appareils puissent se connecter.

Au cours des dernières années, les Chromebook sont devenus encore plus portables qu’auparavant, se libérant de la nécessité d’une connexion Wi-Fi, grâce à de nouveaux modèles équipés de données mobiles. Auparavant, pour se connecter en déplacement, il fallait utiliser son téléphone en partage de connexion ou trouver des réseaux Wi-Fi à proximité.

Prochainement, c’est le Chromebook lui-même qui pourra faire office de hotspot Wi-Fi. C’est en cours de préparation et Google a ajouté une option derrière un flag : « Permet au Chromebook de partager sa connexion Internet cellulaire avec d’autres appareils via le Wi-Fi », peut-on lire.

Les détails sont assez légers pour le moment. Cela dit, il est facile d’imaginer comment un hotspot fonctionnerait sur Chrome OS, en se basant sur la façon dont le même système fonctionne sur les smartphones sous Android et les iPhone sous iOS. On peut se douter qu’une option sera à activer et le Chromebook deviendra alors un appareil visible. Ceux avec un autre appareil pourront le sélectionner dans la liste des réseaux Wi-Fi et s’y connecter pour accéder à Internet.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant la date de disponibilité de cette fonctionnalité pour tout le monde.