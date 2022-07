Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves : premier trailer pour le film d’heroic-fantasy… fantaisiste (trailer)

La police du titre du film rappelle fortement le JDR de Gary Gygax, le nom est identique, et l’on y retrouve même une équipe de valeureux aventuriers ; et pourtant, si l’on s’en tient à ce premier trailer, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves n’a vraiment rien à voir, mais alors RIEN, avec le JDR de notre adolescence. Le film d’heroic-fantasy signé du tandem Jonathan Goldstein et John Francis Daley aligne un casting impressionnant – Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, Chloe Coleman et même Hugh Grant ! – des scènes épiques (ou qui se veulent épiques), mais le tout baigne dans une ambiance de grand n’importe quoi et d’humour bien lourd qui ne colle pas vraiment avec le soucis du détail et de la narration qui caractérise les joueurs/maitres de jeu du cultissime D&D.

On voudrait pourtant y croire, au moins un peu, mais ce trailer ne nous facilite pas la tâche, même si après tout on n’est pas à l’abir d’une bonne surprise (ce qui serait aussi pour le coup une sacré surprise). Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves sortira en salles au mois de mars 2023.