Facebook sépare son fil d’actualité pour s’inspirer de TikTok

Ce n’est pas un secret que Facebook cherche beaucoup à s’inspirer de TikTok, sachant que le réseau social est très populaire (notamment chez les jeunes). Facebook a donc décidé de s’en inspirer en séparant le fil d’actualité en deux parties.

L’application iOS et Android de Facebook dispose désormais d’un onglet Accueil, qui s’affiche au lancement et qui se repose sur l’algorithme pour déterminer les Reels, Stories et autres contenus personnalisés à présenter aux utilisateurs. Il y a ensuite un autre onglet, Fil de publications, qui liste uniquement les récentes publications de vos amis, groupes, pages et favoris. Ici, il n’y a pas de suggestions de publications, l’algorithme ne rentre pas en jeu.

Quel rapport avec TikTok ? Le réseau social propose depuis longtemps ce même système. À l’ouverture de l’application, les utilisateurs tombent sur la section « Pour toi » qui s’appuie sur l’algorithme pour déterminer ce qu’il faut afficher selon les goûts des utilisateurs. Il y a ensuite la possibilité de se rendre sur la section « Abonnements » qui, comme le nom l’indique, regroupe les vidéos des comptes auxquels l’utilisateur est abonné.

Pour ce qui est de Facebook, la barre des onglets se situe en bas de l’écran sur iOS et en haut de l’écran sur Android. La nouveauté commence à être déployée aujourd’hui et elle arrivera progressivement chez tout le monde au fil des semaines. Aussi, les onglets dans la barre de raccourcis changent en fonction des sections de l’application que vous utilisez le plus.