Samsung a vendu plus de 10 millions de smartphones pliables en 2021

Un premier cap symbolique est atteint : Samsung annonce avoir écoulé plus de 10 millions de smartphones pliables en 2021 (Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip). Le Dr. TM Roh, directeur du Mobile Experience (MX) chez Samsung, précise que ce chiffre correspond à une croissance de 300% par rapport à 2020. Le géant du mobile prévoit même que le secteur du pliable continuera de croître rapidement les prochains trimestres… et espère sans doute que le marché sera tiré vers le haut par les ventes des Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 qui seront présentés le 10 août prochain.

Sans surprise au vu des tarifs pratiqués, c’est une nouvelle fois le modèle Flip qui truste les ventes chez Samsung, avec près de 70% des ventes de pliables. A noter que les chiffres publiés par Samsung sont très au dessus des estimations des analystes et autres cabinets d’étude de marché. Ainsi, IDC tablait sur des ventes de Fold et de Flip aux alentours des 7 millions d’unités pour 2021. Raté.

Le Galaxy Z Flip 3 est en vente sur Amazon au prix de 768 euros. Le Galaxy Z Fold 3 est proposé à 1213 euros (meilleur prix possible sur Amazon).