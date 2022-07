Nova, un launcher populaire sur Android, se fait racheter par Branch

Il y a du changement du côté de Nova Launcher. Ce launcher populaire sur Android a été racheté par Branch, une entreprise qui fournit des données et des mesures analytiques. Cela inquiète les utilisateurs pour ce qui est du respect de la vie privée.

Changement de propriétaire pour Nova Launcher

Nova Launcher a rassemblé plus de 50 millions d’utilisateurs sur Android et se veut célèbre pour ses options de personnalisation approfondies et sa large prise en charge des appareils. La question évidente ici se résume à ce qui va changer dans Nova Launcher sous la direction de Branch. Kevin Barry, le créateur du launcher, assure que l’expérience existante va rester la même avec le rachat.

Les futures mises à jour verront davantage d’expérimentations avec l’ajout plus fréquent de petites fonctionnalités. Les tests qui permettent à certains utilisateurs de voir une version d’une fonctionnalité et à un autre groupe d’en voir une autre, avec des analyses permettant de déterminer laquelle est la meilleure, seront également « probablement » plus fréquents, selon le développeur.

L’autre grand changement à venir dans Nova Launcher concerne la recherche. Branch a également acquis Sesame Universal Search et va aider à renforcer ce que cette application peut faire avec Nova. Sesame et Nova s’intègrent déjà depuis quelques années, mais cela va faire monter les choses d’un cran à l’avenir.

Comme dit plus tôt, Branch est une entreprise qui fournit des données et des mesures analytiques. Que va-t-il se passer au niveau de la confidentialité ? La société va-t-elle aspirer les données des utilisateurs ? Voici ce que dit le développeur pour tenter de rassurer les utilisateurs :