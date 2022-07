Microsoft dévoile une copie de Facebook dans Teams

Microsoft annonce la mise en place de Viva Engage, une application au sein de Teams qui se veut une copie de Facebook, dans l’idée d’encourager l’usage d’une plateforme social au travail.

Viva Engage s’appuie sur certains des atouts de Yammer, une plateforme rachetée par Microsoft en 2012 pour 1,2 milliard de dollars, en favorisant les communautés numériques, les conversations et l’expression personnelle sur le lieu de travail. Alors que Yammer ressemble souvent à une extension de SharePoint et d’Office, Viva Engage ressemble à une réplique de Facebook. L’espace comprend une section storylines, qui est votre fil d’actualité Facebook, avec des messages de conversation, des vidéos, des images et bien plus encore. L’aspect et la convivialité sont identiques à ceux de Facebook, et il est clairement conçu pour que les employés l’utilisent pour partager des nouvelles ou même des intérêts personnels.

Microsoft décrit son nouveau réseau comme étant une plateforme où il devient facile de créer des liens et des relations entre des collègues de travail. C’est le même objectif que celui de Facebook, mais à plus petite échelle.

Aussi, Viva Engage intègre les stories, à l’instar de Snapchat et Instagram. Les stories au sein de Microsoft Teams permettront aux employés de partager des photos et courtes vidéos qui s’effaceront automatiquement après 24 heures.

Tout cela va faire ses débuts dans Microsoft Teams à la fin août pour tous les clients professionnels qui ont Microsoft 365. Ce sera ajouté sans frais supplémentaires.