Halloween Ends : premier trailer pour le dernier film de la franchise horrifique

Cette fois, c’est vraiment le bout du voyage pour l’increvable Michael Myers (James Jude Courtney), le tueur en série qui aura résisté aux incendies , aux coups de poignards, et même à la médiocrité du précédent film de la franchise Halloween. On espère du mieux pour ce 13ème volet qui verra aussi le retour de la très résiliente Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Le premier trailer de cet Halloween Ends laisse en tout cas quelques espoirs – même si c’est toujours le même réalisateur aux manettes, à savoir David Gordon Green- , avec au moins cette fois une ambiance qui fait réellement écho aux premiers films (de loin les plus réussis avec les deux Halloween de Rob Zombie). Nous verrons bien…

Au casting , on retrouvera bien sûr Andi Matichak qui interprète Allyson, la petite fille de Laurie, Will Patton (Frank Hawkins). Kyle Richards (Lindsey Wallace) ainsi que les petits nouveaux Michael O’Leary (Dr. Mathis) et Rohan Campbell (Corey, le nouveau boyfriend d’Allyson). Halloween Ends sortira en salles le 19 octobre prochain.