Canal + négocierait avec Orange pour le rachat d’OCS

Cou de tonnerre à venir dans le PAF (Paysage Audiovisuel Français). Si l’on en croit en effet Variety, qui n’a pas pour habitude de plaisanter, les groupes Canal+ et Orange seraient rentrés négociation pour le rachat (par Canal +donc) d’OCS et d’Orange Studio (ce dernier co-produit et distribue des films et des séries). Dans le cas de figure le plus favorable au rachat, OCS ne tomberait dans l’escarcelle de Canal qu’à l’horizon d’un an.

Orange aurait décidé de lâcher OCS suite à la fin de l’accord de diffusion passé avec HBO (qui reviendra en France sous les couleurs d’HBO Max). Sans le catalogue de HBO, qui est à l’origine de séries cultes comme Le Carnaval de L’Etrange, Oz, ou bien encore True Blood, la chaine OCS perdrait beaucoup de son attrait, et malheureusement, Orange ne disposerait pas des moyens financiers pour négocier un nouvel accord avec HBO.

Canal+ de son côté disposerait de ressources importantes pour faire levier sans compter qu’OCS dispose déjà d’un fond de catalogue conséquent. Un rachat permettrait à Canal+ de changer de dimension et de volume, une condition sine qua non pour tenir la distance face aux géants Netflix, Disney+ et amazon Prime Video.