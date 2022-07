Microsoft a remisé au placard un modèle de Surface Duo d’entrée de gamme

Un Surface Duo d’entrée de gamme et au tarif nettement plus accessible que l’actuel Surface Duo 2 ? L’idée ferait sens dans ce contexte économique, et mieux encore, Microsoft y a même pensé ! Si l’on en croit en effet le toujours bien renseigné WindowsCentral, Microsoft a fait mieux que réfléchir à ce modèle puisqu’un prototype de l’appareil a fait son apparition sur Twitter ! Baptisé Cronos en interne, ce modèle de Surface Duo dispose d’écrans non incurvés, de seulement deux capteurs (contre trois sur le Duo 2) et d’une coque en plastique au cachet nettement moins premium que le modèle actuel. Le descriptif de cette Duo affiche aussi la présence d’un processeur Qualcomm peu puissant, et confirme que le tout fonctionne sous Android.

Le prototype de Duo d’entrée de game affiché sur eBay

Le Surface Duo d’entrée de game aurait dû être commercialisé vers la fin de l’année 2022, mais finalement, décision a été prise d’annuler ce lancement, principalement pour que les équipes puissent se consacrer à fond sur la Surface Duo 3 attendue pour l’an prochain. Une Surface Duo vendue à moins de 1000 euros ne serait pourtant pas du luxe en ces temps d’inflation galopante.