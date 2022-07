Google va démarrer les tests en condition réelle de ses lunettes AR

Après un premier jet dans la AR/VR peu concluant (arrêt des Google Glass puis de la plateforme Daydream), Google va se relancer dans un secteur aujourd’hui largement dominé par Meta et son Meta Quest, et dans lequel Apple s’apprête lui aussi à débarquer. Juston Payne, chef de produit pour la division AR et VR de Google, vient en effet d’annoncer que le démarrage prochain des tests en conditions réelles des lunettes AR Google. Ces tests, absolument essentiels pour confronter l’appareil à des situations réelles parfois difficiles (météo changeante, température élevée) devraient débuter dès le mois d’août.

Une dizaine d’individus triés sur le volet (principalement des employés de Google mais pas que) chausseront donc les prototypes de la seconde génération de lunettes AR signée Google. Les lunettes seront équipés d’écrans, de microphones et de caméras pour le scan de l’environnement (pas pour l’enregistrement, l’exemple des Google Glass a été retenu). Ces tests permettront principalement d’évaluer des fonctions pour lesquelles Google a déjà montré tout son savoir faire, comme la traduction ou la géolocalisation par exemple. A noter que toutes les données utilisées durant cette phase seront effacées 30 jours après les tests.