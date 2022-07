La série d’animation Tekken : Bloodline a une date de sortie sur Netflix (+trailer)

La série Tekken : Bloodline, bien évidemment basée sur le célèbre jeu de baston de Bandai Namco, a enfin une date de sortie sur Netflix. Les amateurs de castagnes et de personnages aux tirades bien senties auront de quoi faire le 18 août prochain. Pour rappel, la série Tekken : Bloodline met en scène le jeune combattant inexpérimenté Jin Kazama. Le nouveau trailer passe en revue quelques uns des combattants les plus emblématiques de la franchise (dont le puissant Ogre mais aussi Paul Phoenix, Ninja Williams, Ling Xiaoyu ou bien encore Leroy Smith).

Voici le synopsis de la série : » »Le pouvoir, c’est tout. » Jin Kazama a appris les arts familiaux d’autodéfense, les arts martiaux traditionnels de style Kazama, auprès de sa mère dès son plus jeune âge. Même ainsi, il était impuissant lorsqu’un mal monstrueux est soudainement apparu, détruisant tout ce qui lui était cher, changeant sa vie pour toujours. En colère contre lui-même pour ne pas avoir pu l’arrêter, Jin a juré de se venger et a cherché le pouvoir absolu pour l’exiger. Sa quête mènera à la bataille ultime sur la scène mondiale : le King of Iron Fist Tournament. »