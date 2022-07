Amazon Prime Video change complètement son interface

Amazon Prime Video annonce un changement complet de l’interface pour son service, après de nombreuses critiques d’utilisateurs. Le service de streaming, concurrent de Netflix et Disney+, propose enfin un nouveau visuel pour une meilleure navigation.

Toute nouvelle interface pour Amazon Prime Video

Visuellement parlant, la nouvelle interface d’Amazon Prime Video se rapproche de ce que propose Netflix. Certains diront que c’est pas plus mal, d’autres penseront que le groupe a fait un copier-coller sans réellement bosser. Pourtant, le service assure travailler sur ce nouveau design depuis 18 mois maintenant.

La nouvelle interface promet de faciliter la recherche et le visionnage de contenus. Elle vise également à résoudre le problème que les membres de Prime Video rencontrent depuis des années : être en mesure de déterminer rapidement et facilement quels programmes sont inclus dans le cadre d’un service d’abonnement et lesquels sont disponibles à l’achat. Ceux inclus auront une coche bleu, les éléments payants auront une coche dorée.

Aussi, la navigation principale de Prime Video a été déplacée vers le côté gauche de l’écran et se présente désormais sous la forme d’une colonne verticale d’icônes. Ces six zones principales sont les suivantes : Recherche, Accueil, Boutique, TV en direct, Gratuit et Mes trucs. La section Accueil comporte des sous-sections pour les films, les séries et les sports. Et la boutique comporte des sous-menus similaires pour les chaînes Prime (c’est-à-dire les abonnements), les locations/achats et les offres. D’autre part, l’écran d’accueil comporte désormais une liste du Top 10 qui permet de voir facilement ce qui est populaire.

Il y a donc d’importants changements, mais certaines fonctionnalités qui étaient là auparavant le sont toujours. X-Ray (pour savoir quels acteurs sont à l’écran, la chanson en cours, etc) et l’assistant Alexa sont toujours disponibles.

Date de disponibilité

Le déploiement de la nouvelle interface d’Amazon Prime Video débute aujourd’hui sur les appareils Android, téléviseurs connectés, boitiers multimédia (Apple TV, Fire TV, box sous Android TV) et les consoles de jeux. C’est un déploiement progressif, il débute aujourd’hui et se déroulera durant l’été. Il y aura ensuite la nouvelle interface sur la version Web et sur iOS (iPhone/iPad).

Prime Video est inclus avec l’abonnement Amazon Prime qui coûte 5,99€/mois ou 49€/an.