Xiaomi dévoilerait sa première voiture électrique durant le mois d’août

Xiaomi va passer à la vitesse supérieure. Si l’on en croit les bonnes sources de Gizmochina, Xiaomi s’apprêterait en effet à dévoiler son tout premier prototype de voiture électrique. Le VE du constructeur chinois serait présenté quelque part durant le mois d’août. Le CEO et fondateur de Xiaomi, Lei Jun, lèverait en personne le voile sur ce véhicule que les rumeurs annoncent avec insistance depuis plus d’un an. Pour rappel, Xiaomi a investi plus d’un milliard de dollars dans sa division auto, une somme qui inclut les coûts de construction d’une immense usine située à Pékin.

La voiture électrique de Xiaomi aurait été conçue en collaboration avec HVST Automobile Design, et le projet serait à ce point avancé que le véhicule passerait à la phase de tests dès l’hiver prochain. La tenue de toute et la sécurité des passagers et du conducteur seront évalués durant cette phase. Gizmochina croit aussi savoir que le VE sera décliné en deux versions distinctes : le modèle le moins autonome devrait être facturé autour des 25000 euros tandis que le tarif du modèle le plus endurant (et le mieux équipé) pourrait s’envoler dans une fourchette comprise entre 30 000 et 40 000 euros.