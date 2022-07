Soulframe : les créateurs de Warframe dévoilent leur prochain titre (trailer)

Warframe, l’open world action-RPG du studio Digital Extremes, connait un immense succès depuis son lancement en 2013, un engouement largement entretenu par le suivi exemplaire du studio canadien (extensions et mises à jour en grand nombre). On pouvait craindre que cette popularité ne limite le studio dans ses velléités créatives, mais ce n’est pas le cas : Digital Extremes vient de lâcher le trailer de leur prochain free-to-play, Soulframe, un titre qui prend acte de la confrontation difficile entre l’homme et la nature.

En terme de lore, c’est donc le grand changement, et il en ira de même concernant la narration, plus développée, ou le gameplay, plus lent et axé vers l’exploration, jusqu’aux combats aux corps à corps qui prendront une dimension un peu plus tactique (plus « Souls Like » ?). On apprend en outre que l’univers de jeu sera en partie généré aléatoirement de façon procédurale. Malgré cette belle annonce, il reste visiblement beaucoup de travail au studio pour nous montrer une phase de gameplay de son nouveau titre forcément déjà prometteur.