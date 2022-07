Un démo de l’intégration de Steam dans les Tesla le mois prochain

Le développement de Steam dans les voitures Tesla continuerait son bonhomme de chemin. D’après un tweet d’Elon Musk sur Twitter, on pourrait en voir les premiers résultats le mois prochain. Suite à l’annonce des nouvelles Tesla Model S et Model X Elon Musk avait mis en avant plusieurs fois le fait que ses voitures permettraient de jouer à de jeux gourmands comme Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3, notamment grâce à la puce AMD Ryzen, mais depuis nous n’avions plus eu de nouvelles.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Depuis quelques mois, le constructeur peaufine sa propre plateforme, Tesla Arcade. Une première équipe basée à Seattle devait travailler directement avec les studios pour accélérer le portage de certains titres. Elle a été ensuite rejointe par un second groupe de travail similaire basé à Austin au Texas. Jusqu’à présent nous avions droit à des jeux plutôt légers. Étant donné que l’OS d’infodivertissement de Tesla fonctionne sur Linux, on peut imaginer que nous aurons droit à une expérience pas très éloigné du Steam Deck.

Nous ne savons pas pour le moment si les passagers à l’arrière auront accès aux mêmes jeux que ceux à l’avant, si si tout le monde pourra jouer en même temps.