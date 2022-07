Intel va augmenter les prix de ses processeurs

Mauvaise nouvelle du côté d’Intel qui prévoit d’augmenter le prix de ses processeurs et d’autres composants. Nikkei fait savoir que la hausse des tarifs aura lieu plus tard dans l’année.

Les prix n’ont pas été finalisés, mais certaines puces pourraient augmenter de 20%. Intel a déjà prévenu plus tôt cette année qu’il envisageait des augmentations de prix pour certaines puces, en raison de l’inflation en cours et de la hausse des coûts des matériaux, de l’expédition et de la main-d’œuvre. « Lors de sa conférence téléphonique sur les bénéfices du premier trimestre, Intel a indiqué qu’il augmenterait les prix dans certains segments de son activité en raison des pressions inflationnistes », déclare un porte-parole d’Intel. « La société a commencé à informer ses clients de ces changements ».

À l’inverse, les prix pour les graphiques se stabilisent et les stocks sont (presque) normaux. La grande pénurie de GPU a pris fin il y a quelques semaines, en partie grâce au krach en cours pour le marché des cryptomonnaies. Les mineurs de cryptomonnaies inondent le marché de cartes qui ne sont plus rentables, ce qui signifie que les nouveaux GPU sont plus facilement disponibles à l’achat.

Cet été pourrait donc être une bonne période pour monter son PC ou acheter un modèle personnalisé afin d’avoir les prix relativement standards pour les cartes graphiques et éviter la hausse tarifaire des processeurs.