Secret Headquarters (Paramount+) : Owen Wilson en super-héros, c’est possible (bande-annonce)

D’accord, le synopsis de Secret Headquarters fait un peu peur – Un enfant découvre le quartier général secret du super-héros le plus puissant du monde caché sous sa maison et doit le défendre avec son groupe d’amis lorsque les méchants attaquent – mais ce film réalisé par le tandem Henry Joost et Ariel Schulman pour le compte de la plateforme Paramount+ nous permet tout de même de voir Owen Wilson dans un costume de super-héros, et rien que pour ça ce métrage ne peut pas être un ratage total (en fait si…). Walter Scobell (le jeune ado qui découvre la planque), Jesse Williams, Michael Pena, et Levy Tran complètent le casting (entre autres …).



Le premier trailer dévoile un film qui cible visiblement les plus jeunes (ce qui n’est pas un problème en soi) et des effets spéciaux vraiment pas tip-top. Mais bon, Owen Wilson en super-héros tout de même… Secret Headquarters sera disponible sur la plateforme Paramount+ (qui n’est pas encore disponible en France) le 12 août prochain.