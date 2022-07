Twitter pousse les utilisateurs à ajouter du texte descriptif aux images

Twitter a affiché un rappel aux utilisateurs pour qu’ils ajoutent un texte descriptif à leurs images. Ainsi, les personnes aveugles pour savoir ce que contient l’image grâce au texte qui l’accompagne.

Le texte alternatif est une description écrite du contenu d’une image et de son importance. Les personnes qui utilisent des lecteurs d’écran, comme les aveugles et les malvoyants, dépendent du texte alternatif pour comprendre les tweets qui contiennent une image. À l’heure actuelle, tout le monde peut rédiger et ajouter un texte alternatif pour les photos et les GIF mis en ligne sur Twitter, mais ce n’est pas obligatoire et l’ajout de ce texte ne prend que quelques instants.

Une porte-parole de Twitter indique que la fonctionnalité est lancée cette, en commençant par un petit groupe d’utilisateurs sur iOS, Android et le Web, avec un déploiement plus large prévu dans les semaines à venir. Les utilisateurs pourront activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres. Le rappel apparaît sous la forme d’une fenêtre contextuelle avant la publication d’une photo sans texte descriptif, à l’instar de la fenêtre contextuelle qui encourage les utilisateurs à lire un article avant de le retweeter.

Les instructions pour ajouter un texte alternatif sur les images Twitter sont à retrouver sur cette page. Il y a chaque étape selon votre appareil.