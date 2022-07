Resident Evil : une pub 3D saisissante et terrifiante pour la sortie de la série sur Netflix

La série Resident Evil est disponible depuis hier sur Netflix, et au delà des premières critiques assez mitigées (ton adolescent, peu horrifique, liens pas toujours évidents avec les jeux), force est de constater que le géant du streaming reste un maitre du marketing, Pour preuve, cet immense panneau de pub en fausse 3D situé en plein Time Square, qui dévoile une séquence absolument saisissante… et terrifiante : on y voit en effet un licker briser littéralement l’écran et se retrouver à l’air libre, prêt à bondir sur les passants ! Initialement lancées au Japon, ces publicités « 3D » sont dorénavant de plus en plus fréquentes dans les grandes métropoles. Et si l’effet 3D fonctionne aussi bien, c’est aussi parce que ces écrans sont d’une définition très supérieure aux affichages publicitaires géants « traditionnels ».

Publicité sur Time Square pour la sortie de la nouvelle série Netflix sur Resident evil 🤩🤩🔥🔥🔥 pic.twitter.com/iCVvt2NmPd — 🅶🅾🆁🅺 (@xXGorkXx) July 14, 2022

Pour rappel, la série Resident Evil place son action en 2036. La terre a été ravagée par le sinistre virus T mis au point par la firme Umbrella Corporation. Près de 6 milliards d’être humains ont été infectés et réduits à l’état de zombies, les survivants tentant de s’organiser du mieux qu’ils le peuvent dans cet univers post-apo et pas jojo. Jade (interprétée par Ella Balinska), une biologiste, étudie les infectés dans l’espoir de découvrir un remède…