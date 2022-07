Qualcomm va dévoiler un nouveau processeur pour les montres connectées

Qualcomm annonce qu’un nouveau processeur Snapdragon Wear va prochainement faire ses débuts pour les montres connectées. Le groupe reste pour l’instant vague pour ce qui est des détails. Mais si l’on en croit les fuites, le nom pourrait être Snapdragon Wear 5100.

Le monde des montres connectées sous Wear OS a survécu pendant des années grâce aux puces Qualcomm, même si certaines de ces puces n’étaient pas assez bonnes pour créer des montres durables. Pour les entreprises qui cherchaient à créer une montre plus intelligente fonctionnant avec le système d’exploitation de Google, Qualcomm avait les seules puces disponibles pour que cela se produise.

Pas plus tard qu’en 2020, Qualcomm semblait enfin proposer une puce décente avec le Snapdragon Wear 4100/4100+, mais peu de fabricants de montres ont choisi cette puce. Il y a de fortes chances que beaucoup l’aient évitée parce que le moment de sa sortie ne pouvait pas être plus mal choisi, avec sa disponibilité en même temps que l’incertitude de l’avenir pour Wear OS, puis la co-création par Google d’une nouvelle version de la plateforme avec Samsung, sans qu’aucun de ses partenaires ne soit mis au courant. La situation a évolué avec la disponibilité de Wear OS 3.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF

— Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022