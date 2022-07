Bayonetta 3 sur Switch dévoile sa date de sortie et une nouvelle bande-annonce

Bayonetta 3 a désormais une date de sortie sur Switch et ce sera le 28 octobre 2022. Le jeu développé par Platinum Games et édité par Nintendo a aussi le droit aujourd’hui à une nouvelle bande-annonce.

Dans ce troisième volet de la série Bayonetta, l’inarrêtable sorcière Umbra doit s’allier à des visages familiers, à la mystérieuse Viola et à une multitude d’autres Bayonettas pour empêcher les Homunculi d’origine humaine de faire des ravages. Dans le jeu, vous utiliserez les armes redoutables de Bayonetta et sa nouvelle et puissante capacité Demon Masquerade pour faire exploser, piétiner et frapper les ennemis avec des combos et des pouvoirs démoniaques. Vous prouverez que vous êtes la plus méchante des sorcières en affrontant un mal qui cherche à plonger l’humanité dans le chaos le plus profond.

La nouvelle bande-annonce du jeu révèle des détails supplémentaires sur la dernière aventure de Bayonetta et certains des nouveaux personnages qu’elle rencontrera :

Rencontrez une véritable assemblée de Bayonetta, tout en combattant dans les rues de Tokyo, les montagnes de Chine et au-delà. En cours de route, découvrez si cette alliance mystérieuse peut vraiment sauver l’humanité et quel destin attend cette bande de Bayonetta.

En plus de Bayonetta, les joueurs pourront contrôler la fougueuse sorcière en formation Viola, prête à déchaîner l’enfer sur les homoncules avec son épée et son compagnon capricieux, le démon félin Cheshire.

Rendez-vous donc le 28 octobre 2022 pour découvrir Bayonetta 3 sur Switch.