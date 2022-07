Google décide de limiter les embauches pour le reste de 2022

Google a pris la décision de lever le pied concernant les embauches pour le reste de l’année. Sundar Pichai, le patron de la société, a prévenu les employés avec un e-mail.

Dans son message, Sundar Pichai a déclaré que Google allait « ralentir le rythme des embauches pour le reste de l’année, tout en continuant à soutenir nos opportunités les plus importantes ». La société a embauché environ 10 000 nouveaux employés au deuxième trimestre et d’autres qui se sont engagés à commencer ce trimestre, a-t-il ajouté. La société mère Alphabet comptait 163 906 employés à la fin du mois de mars, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente.

« Pour aller de l’avant, nous devons faire preuve de plus d’esprit d’entreprise, travailler avec une plus grande urgence, une concentration plus aiguisée et plus de faim que ce que nous avons montré lors des jours plus ensoleillés », a écrit Sundar Pichai dans le courriel. « Dans certains cas, cela signifie consolider là où les investissements se chevauchent et rationaliser les processus. Dans d’autres cas, cela signifie mettre en pause le déploiement et redéployer les ressources vers des domaines plus prioritaires ».

Google est loin d’être la seule entreprise technologique à revoir sa politique concernant les employés. Microsoft a annoncé cette semaine supprimer un petit nombre d’emplois. Meta (Facebook) a également réduit ses plans d’embauche en raison des préoccupations liées aux conditions économiques. Pour sa part, Snap (Snapchat) a décidé de limiter les nouvelles embauches, avertissant que l’économie « s’est définitivement détériorée davantage et plus rapidement que nous ne le pensions ».