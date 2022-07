La CNIL met en demeure 15 sites insuffisamment sécurisés (RGPD)

La CNIL annonce avoir contrôlé 21 sites Internet d’organismes français du secteur public et privé en 2021, et 15 ont été mis en demeure pour des défauts de chiffrement des données ou de gestion et de sécurisation de comptes d’utilisateurs.

15 mises en demeure pour des sites Internet

La CNIL a réalisé une série de contrôles en ligne et sur pièces (c’est-à-dire sur la base de documents transmis) auprès de sites du secteur public (communes, centres hospitaliers universitaires, ministères…) et du secteur privé (plateformes de e-commerce, prestataires de solutions informatiques…). Cette thématique a été privilégiée par la CNIL car les défauts de sécurité des sites figurent parmi les manquements les plus souvent constatés lors des contrôles, et sont susceptibles de conduire à des violations de données personnelles.

Voici quelques données partagées par le régulateur concernant les violations de données personnelles en 2021 :

5 037 notifications reçues en 2021

+79 % par rapport à 2020

43 % concernent une attaque par rançongiciel (ransomware)

Ces contrôles ont également eu pour but de renforcer le niveau de sécurité des sites édités par les collectivités territoriales, notamment car elles sont particulièrement susceptibles d’être victimes d’attaques informatiques telles que des ransomwares.

L’ensemble des vérifications faites par la CNIL l’a amenée à clore six procédures et à mettre en demeure 15 organismes (dont les noms ne sont pas dévoilés publiquement) :

les clôtures, justifiées par la faible gravité des manquements constatés, prennent la forme d’un courrier alertant les responsables de traitement sur les mesures à mettre en œuvre afin de se conformer totalement au RGPD ;

les mises en demeure portent sur des pratiques non conformes à des points de sécurité importants, rendant les organismes vulnérables à des attaques informatiques.

Un manquement au RGPD

Les manquements relevés par la CNIL portent sur l’obligation générale du responsable de traitement de sécuriser les données personnelles traitées (article 32 du RGPD). Le régulateur a constaté que de nombreux acteurs permettaient un accès non sécurisé (HTTP) à leur site, mettaient en place des versions obsolètes du protocole TLS devant assurer la sécurité des données en transit et utilisaient des certificats et des suites cryptographiques non conformes pour les échanges avec les serveurs des sites contrôlés.

Aussi, la CNIL a constaté le défaut de dispositifs permettant de tracer les connexions anormales aux serveurs. Concernant la sécurisation de l’accès aux comptes utilisateurs, le régulateur a constaté le recours à des mots de passe insuffisamment robustes et des procédures permettant de les renouveler ne sécurisant pas suffisamment leur transmission et leur conservation.

Les organismes mis en demeure disposent d’un délai de trois mois pour prendre toute mesure permettant d’assurer un niveau de sécurité adapté.