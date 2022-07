Kirby’s Dream Buffet annoncé sur Switch : premier aperçu

Nintendo annonce un nouveau jeu qui a pour nom Kirby’s Dream Buffet et qui va arriver cet été sur Switch. Ce sera donc le deuxième titre comprenant Kirby en 2022, le premier ayant été Kirby et le monde oublié en mars dernier.

Kirby’s Dream Buffet sera disponible depuis le Nintendo eShop sur Switch et dans les magasins. Il propose une course effrénée en multijoueur contre d’autres joueurs en ligne à travers quatre niveaux sur le thème de Kirby. Au fur et à mesure que vous progresserez dans les niveaux, vous collecterez de la nourriture et grandirez, ce qui vous permettra de percuter vos concurrents et de les éjecter de la scène.

Voici le descriptif de Nintendo :

Engloutissez un maximum de fraises pour remporter la victoire dans les courses déjantées de Kirby’s Dream Buffet sur Nintendo Switch ! Dévalez de délicieux circuits face à un autre joueur en multijoueur local ou affrontez une ribambelle de Kirby affamés en ligne. Gobez des fraises pour grandir et dévaler les pentes encore plus vite. À la fin de la course, le Kirby le plus imposant remporte la victoire ! Attrapez les boîtes à snacks sur le parcours pour obtenir de délicieux snacks de pouvoirs qui vous permettront de prendre ou garder la première place !

Il n’y a pas d’information sur le prix ni sur la date de sortie précise, si ce n’est que ce sera pour les prochaines semaines.