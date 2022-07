Spotify rachète Heardle, un jeu de questions-réponses musical

Spotify annonce une nouvelle acquisition, celle de Heardle. Il s’agit d’un jeu musical inspiré de Wordle, qui lui-même est un jeu de lettres en ligne, proposant de faire deviner un mot par plusieurs tentatives, en indiquant pour chacune d’entre-elles la position des lettres bien placées et mal placées. Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.

« Pour nous, Heardle est plus qu’un jeu de questions-réponses : c’est aussi un outil de découverte musicale », explique Spotify. « Jouer à Heardle pourrait bien vous aider à redécouvrir d’anciens morceaux que vous pensiez avoir oubliés, à découvrir de nouveaux artistes étonnants, ou à donner un titre à cette mélodie sans paroles qui vous trotte dans la tête depuis toujours », souligne la plateforme.

Les joueurs doivent deviner une chanson à partir de ses premières notes. Ils ont droit à six réponses, chaque indice leur donnant quelques secondes de musique supplémentaires pour éclairer leur prochaine réponse. Au final, ils ont la possibilité de découvrir la chanson dans son intégralité, qu’ils aient ou non deviné la bonne réponse.

Pour les joueurs actuels de Heardle, l’aspect et la convivialité du jeu resteront les mêmes, et le titre restera gratuit pour tous assure la plateforme de streaming. Et à partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent écouter la chanson complète sur Spotify à la fin de leur partie. Aussi, Heardle va débarquer dans de nouveaux pays et de nouvelles langues. Et encore plus tard, Heardle va davantage s’intégrer dans Spotify.