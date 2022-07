Netflix dévoile Kingdom : The Blood, un jeu vidéo basé sur sa série sud-coréenne (trailer)

Netflix accentue son effort dans le secteur du jeu vidéo. La firme au N rouge vient de lâcher le trailer de Kingdom : The Blood, un jeu d’action-RPG tiré du lore de la série sud-coréenne à succès Kingdom ! Développé par le studio Square, Kingdom : The Blood n’a plus grand chose à voir avec les petits jeux mobiles sur lesquels Netflix jeter son dévolu jusqu’ici. Le premier trailer du jeu nous montre en effet un titre assez ambitieux prévu pour les plateformes PC, iOS et Android.



L’action se situera dans la Corée du Sud du 16ème siècle (comme dans la série en somme), et le gameplay est largement axé sur les combats traditionnels à l’arme blanche. Kingdom : The Blood sera jouable en solo ou en JcJ, sans oublier la partie customisation de l’avatar à priori assez poussée. Aucune date de sortie n’est encore précisée.