James Webb : la première image couleur du télescope spatial dévoile un impressionnant amas de Galaxies

Pour sa grande première présentée par un Joe Biden jovial, le télescope spatial James Webb établit déjà un record : le « cliché » de l’amas de galaxies SMACS 0723 est en effet l’image infrarouge la plus profonde de notre univers, de loin la plus nette aussi. Si l’on met de côté les étoiles visibles de notre galaxie (les objets lumineux à 6 branches), tout le reste de l’image est composé d’une myriade folle de galaxies diverses, de la plus proche (couleur blanche) à la plus lointaine (virant au rouge), sachant que ces galaxies sont ici observées telles qu’elles étaient il y a plus de 13 milliards d’années ! Le niveau de détails et de netteté est juste effarant.

Hormis les étoiles (à 6 branches lumineuses) qui font parties de notre galaxie, tous les autres éléments de cette image sont des galaxies, telles qu’elles étaient il y a plus de 13 milliards d’années. Les galaxies étrangement allongées sont un effet de lentille gravitationnelle

Cette première image est déjà exceptionnelle, mais il va falloir s’accrocher au bastingage puisque 3 autres clichés de James Webb seront présentés cet après-midi par la NASA (et en présence de scientifiques cette fois) à partir de 16h30. Nous n’avons pas fini de rêver les yeux ouverts…