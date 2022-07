Le remake de GoldenEye 007 serait en suspens à cause de la guerre en Ukraine

Il faudra encore attendre pour découvrir le remake de GoldenEye 007 et cela s’expliquerait par les événements en cours. Le jeu serait en suspens à cause de la guerre en Ukraine.

Le remake de GoldenEye 007 n’a pas été annoncé officiellement, mais il existe un nombre important d’éléments depuis plusieurs mois prouvant son existence. Même Microsoft a discrètement publié les succès sur son site et des développeurs ont réussi à les déverrouiller. On peut donc se douter que le jeu est prêt ou quasi-prêt, et pourtant il n’est pas encore disponible.

C’est Jeff Grubb de VentureBeat qui annonce une pause concernant le jeu à cause de la guerre en Ukraine. Eurogamer confirme également cette information avec ses propres sources. Lancer un jeu de tir à la première personne n’est visiblement pas bien vu par le développeur en cette période.

Goldeneye is still in limbo because of the war. 1 v 100's team lead left Microsoft. I don't know what that means for the game.

