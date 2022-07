Mondial 2022 : des ballons connectés pour ne jamais louper un hors-jeux

La FIFA continue de moderniser la plus grande compétition de foot dans le monde. Le Mondial 2022 verra ainsi la rentrée en scène… de ballons connectés ! Après la goal line technology qui ne loupait plus le moindre ballon franchissant la ligne de but, voilà qu’il ne sera désormais plus possible de manquer un hors-jeu. Les ballons officiels du prochain mondial (les ballons Al Rihla) seront en effet équipés avec un capteur placé en leur centre, capteur qui enverra des signaux à 11 caméras réparties sur le stade à la fréquence de 500 signaux par seconde !

Cette installation de pointe va ainsi permettre de localiser précisément les joueurs ainsi que le ballon à chaque instant du match. Les données reçues seront traitées en temps réel par une « IA » afin de détecter de possibles situations de hors-jeu (ballon passé à un coéquipier dans le camp adverse alors qu’aucun joueur de l’autre équipe ne se trouve placé avant lui). Plus fort encore, cette localisation ultra précise sera retranscrite à l’image sous la forme d’une animation 3D. Ou comment aider l’arbitrage et en même temps rendre les matchs encore plus spectaculaires…. Le Mondial 2022 démarrera le 21 novembre prochain.