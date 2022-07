En toute discrétion, HTC lance une tablette pour les marchés émergeants

Désormais quasi absent du marché du smartphone et de la tablette – malgré le lancement récent d’un modèle taillé pour le métavers – HTC en vient presqu’à surprendre lorsqu’il annonce autre chose qu’un nouveau casque VR. Le fabricant taiwanais vient pourtant de dévoiler l’A101, une tablette moyen de gamme et principalement destinée aux marchés émergeants de la zone Afrique. Cette dernière est équipée d’un écran 10,1 pouces FULL HD, d’un processeur Unisoc SCT618, de 8 Go de RAM, et d’une unité de stockage de 128 Go (+ microSD).

Pas de quoi faire frétiller le tech-addict donc, et ce malgré un bloc photo tout à fait honorable (16 et 2 megapixels), une batterie de 7000 mAh, un port jack (oui!), et un port pour carte Sim 4G. Le tout fonctionne sous Android 11. HTC n’a pas encore communiqué sur le tarif du bouzin, mais pour information, le modèle A100 coûtait la bagatelle de 350 euros.