MetaHuman : les avatars humains peuvent désormais être créés à partir de scans 3D de véritables personnes

MetaHuman, l’outil d’Epic Games (compatible Unreal Engine 5) pour la création d’avatars humains hyper-réalistes, fait sans doute plus pour l’émergence du métavers que Facebook lui-même. La dernière mise à jour du logiciel apporte une nouveauté essentielle et potentiellement disruptrice à terme : la possibilité d’importer des scans 3D de véritables personnes (sachant que de tels scans 3D peuvent être effectués à partir d’un simple smartphone). La fonction d’import affiche encore certaines limitations et seul le modèle 3D est concerné. En d’autres termes, les cheveux, la texture de la peau et d’autres détails ne sont pas automatiquement importés et/ou générés.

Autre limitation vers la voie du clone virtuel de soi-même : les expressions faciales de l’utilisateur ne sont pas exportables à l’heure actuelle (modèle 3D fixe). Il reste donc encore pas mal de travail de finition à faire via les outils intégrés à MetaHuman, ce qui reste somme toute rassurant pour les professionnels de la modélisation et de l’animation 3D.