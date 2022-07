Le président américain Joe Biden dévoilera dès aujourd’hui le premier cliché couleur de James Webb

La NASA a bousculé le calendrier. Il était initialement prévu que le premier cliché couleur hyper détaillé du télescope spatial James Webb soit présenté par le président américain tôt dans la matinée du mardi 12 juillet, mais finalement, l’image baptisée « Webb’s First Deep Field » sera dévoilée quelques heures plus tôt dès ce lundi à partir de la Maison Blanche. Ce cliché couleur nous offrira la vue la plus profonde de l’univers jamais observée par l’homme, une plongée dans le passé de 13 milliards d’années.

We can't contain the excitement for @NASAWebb's first full-color images!

On Monday, July 11 at 5pm ET (21:00 UTC), President Biden will unveil one of the space telescope's first images of deep space as a preview of what's ahead: https://t.co/kP5JdQEpVz pic.twitter.com/1wFZGkqrx8

— NASA (@NASA) July 11, 2022