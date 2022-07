Google semble préparer un nouveau Chromecast Audio

Le Chromecast Audio n’a peut-être pas dit son dernier mot et Google semble avoir envie de le faire revenir. C’est ce que suggère le code de l’application Google Home, comme l’a découvert 9to5Google.

Dans l’application Home, le code fait référence à « YND », un appareil apparemment nouveau pour lequel Google fait de la place. En creusant un peu plus, il semble que le label « YND » ait été utilisé dans le passé spécifiquement pour le Chromecast Audio, qui a été abandonné en 2019. Ce serait un développement intéressant si quelque chose devait sortir de ces nouvelles découvertes dans le code de l’application.

Le premier Chromecast Audio était capable de produire un son haute résolution tout en étant connecté à un haut-parleur/enceinte en le rendant « intelligent » avec le logiciel de Google.

Un autre point à prendre en compte est que Google travaille sur un nouveau Chromecast HD avec Google TV. Il est possible que ce modèle ait des améliorations au niveau de la partie audio, d’où le lien avec la référence YND et le Chromecast Audio. Mais cela reste un peu flou à ce stade et Google ne commente pas les informations qui circulent.

Récemment, Google a fait valider ce qui semble être le Chromecast HD qui sera moins cher que le modèle supportant la 4K. La date de sortie devrait donc être bientôt communiquée.