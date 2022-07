Les rovers lunaires de l’ESA ont été testés sur les flancs de l’Etna

L’ESA (Agence Spatiale Européenne) et le DLR (Centre aérospatial allemand) planchent depuis 4 ans sur une nouvelle génération de rovers lunaires. Il y a quelques semaines à peine, ces rovers ont passé le cap important des tests… sur les flancs de l’Etna en Sicile (Italie) ! Le Lightweight Rover Unit 1 (LRU1), un robot-rover au look de Wall-E, le Lightweight Rover Unit 2 (LRU2) et son bras robotique ainsi que le drone de guidage ARDEA ont parcouru les paysages désolés de l’Etna en étant pilotés à une distance de 23 km par l’astronaute allemand Thomas Reiter. A terme, dans un futur encore lointain, ce sont les astronautes de la station lunaire orbitale Gateway qui devraient avoir la charge de ce contrôle à distance.

Le rover léger Lightweight Rover Unit 2 (LRU2) et son bras robotique à retour haptique

A droite, le rover d’exploration Lightweight Rover Unit 1 (LRU1) ; à ses côtés, un atterrisseur lunaire « fac-similé »

Plusieurs missions ont été confiées aux deux rovers, comme la récolte et la livraison d’échantillons de roche, l’installation au sol d’antennes radio basse-fréquence ou bien encore la mise en place d’un petit observatoire astronomique. A noter que durant ces différentes manoeuvres, Thomas Reiter a pu « ressentir » les différentes prises du bras robot du rover LRU2 grâce à une technologie haptique. Ce même rover peut aussi déterminer la composition chimique des roches avec son spectroscope laser. La mise en orbite de Gateway n’étant pas prévue avant 2030, l’ESA dispose encore d’une bonne marge pour mettre tout à fait au point ses rovers lunaires.