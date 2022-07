Twitter assure supprimer plus d’un million de faux comptes chaque jour

Twitter fait régulièrement du nettoyage et assure supprimer plus d’un million de faux comptes par jour. Le réseau social veut ainsi montrer à Elon Musk et au grand public en général qu’un travail est réalisé pour limiter le spam.

Cette annonce intervient après qu’Elon Musk a menacé d’interrompre l’opération d’achat de Twitter, d’un montant de 44 milliards de dollars, à moins que la société ne prouve que les spams et les comptes bots représentent moins de 5 % des utilisateurs qui voient des publicités sur le réseau social. Elon Musk a précédemment déclaré dans un tweet que l’une de ses principales priorités après l’acquisition de Twitter était de « vaincre les bots de spam ou de mourir en essayant ».

Twitter fait savoir que des employés examinent manuellement des milliers de comptes de manière aléatoire et utilisent une combinaison de données publiques et privées afin de calculer et de signaler aux actionnaires la proportion de spams et de comptes bots sur le service.

La plateforme en ligne ne pense pas qu’un calcul des comptes puisse être effectué en externe car il nécessiterait des informations privées, mais a refusé de commenter le type de données qu’elle fournirait à Elon Musk.

Ce matin, nous avons appris que le rachat par Elon Musk était pourrait bien être compromis. L’homme le plus riche au monde n’arrive toujours pas à avoir confirmation concernant le réel nombre de spam.