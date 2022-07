Après les camping-cars, Starlink propose désormais une offre d’abonnement pour les bateaux

Starlink enrichit son offre d’accès à l’internet par satellites à partir d’un véhicule en mouvement. La division de Starlink proposait déjà depuis quelques mois un abonnement pour les camping-cars, à 124 euros mois (+705 euros pour l’antenne) et vient de lancer une nouvelle offre, Starlink Maritime, qui concerne cette fois les bateaux.

L’abonnement pour cette offre est nettement plus cher, soit 5000 dollars/mois et 10 000 dollars pour l’antenne, mais ce tarif dans l’absolu très élevé reste pourtant hyper concurrentiel par rapport aux offres satellitaires concurrentes (aux alentours des 15 000 dollars/mois), et alors même que ces services satellitaires assurent des débits de seulement 1 à 2 Mbit/s contre 350 Mbit/s pour la solution de Starlink, sans parler de l’énorme écart de latence (50ms pour Starlink). Voilà qui devrait fortement intéresser les entreprises de bateaux de croisière…

Starlink Maritime assure une couverture des eaux européennes, américaines et australiennes, et prévoit de fournir un accès internet d’ici la fin de l’année sur les océans Atlantique et Pacifique.