Skull & Bones montre du gameplay… et peine à convaincre tout à fait

Enfin, après des années de galère, de multiples modifications du projet initial et de longues périodes de silences qui pouvaient laisser craindre le pire, Skull & Bones s’est dévoilé lors d’une mini-conf qui lui été entièrement dédiée. Présenté initialement comme un jeu de combat de bateaux pirates, Skull & Bones est désormais un open world dans lequel le joueur démarrera au bas de l’échelle de la piraterie, avec pour seul navire un modeste boutre. L’objectif du joueur consistera donc à augmenter ses richesses et développer son « infamie » afin de se procurer des bateaux de plus en plus grands (12 navires disponibles), recruter un équipage, sans parler bien sûr de la partie customisation qui fera passer notre pirate du rang de va-nu-pieds à celui de loup des mers bien sapé et craint par tous. A noter que l’entièreté du titre sera jouable en solo.



Le jeu a bénéficié de la collaboration d’une dizaine de studios d’Ubisoft (Singapour, Belgrade, Berlin, Chengdu, Kyiv, Montréal, Paris, Philippines, Pune et Shanghai), et cela se voit tant la partie technique semble d’un autre âge et le gameplay d’un classicisme typiquement « Ubi ». Skull & Bones sera cross-platform et cross-play à sa sortie le 8 novembre prochain sur les plateformes PlayStation 5, Xbox Series, Epic Games Store, Google Stadia et Amazon Luna . Nous l’attendions énormément ici à KultureGeek, mais désormais, c’est peu dire que la hype est retombée d’un gros cran. Il faudra juger sur pièce…