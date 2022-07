La NASA critique la propagande anti-Ukrainienne des astronautes russes

Cela n’était encore jamais arrivé. Via un communiqué de son secrétaire Jackie McGuinness, la NASA a vertement tancé ce jeudi 7 juillet la propagande anti-ukrainienne de trois astronautes russes actuellement en orbite dans l’ISS. Ces derniers avaient brandi le drapeau russe ainsi que des drapeaux des Républiques de Luhansk et de Donetsk, deux régions séparatistes de l’est de l’Ukraine (voir photo ci-dessou). Le communiqué de l’agence spatiale américaine ne s’embarrasse pas de formules diplomatiques : « La NASA rejette fortement l’utilisation par la Russie de la Station spatiale internationale à des fins politiques pour soutenir sa guerre contre l’Ukraine, ce qui est fondamentalement incompatible avec la fonction principale de la station parmi les 15 pays participants internationaux pour faire avancer la science et développer la technologie à des fins pacifiques ».

La photo des trois astronautes russes Oleg Artemyev, Denis Matveev et Sergey Korsakov avait été postée par le Roscosmos le 4 juillet dernier sur la page Telegram de l’agence spatiale russe, accompagnée du commentaire suivant : « Jour de la libération pour les citoyens de la République de Luhansk”. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, l’agence spatiale russe multiplie les provocations, notamment par la voix de son directeur Dmitri Rogozine, ce dernier n’ayant pas hésité à brandir la menace d’un désengagement russe pour le maintien en orbite de la Station Spatiale Internationale.