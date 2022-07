Les casques Meta Quest ne nécessitent plus un compte Facebook

Meta annonce que ses casques de réalité virtuelle Quest ne vont plus nécessiter un compte Facebook. C’était obligatoire jusqu’à présent et cette règle ne sera plus d’actualité à compter du mois d’août.

Si vous avez utilisé un compte Facebook avec votre casque Quest ou si vous avez fusionné vos comptes Oculus et Facebook, vous devrez créer un compte Meta et un profil Meta Horizon pour utiliser le casque à l’avenir. Toutefois, Meta note que les utilisateurs qui se sont connectés à ses casques VR en utilisant uniquement un compte Oculus pourront continuer à le faire jusqu’au 1er janvier 2023.

L’annonce n’est pas une surprise car Mark Zuckerberg, le patron de Meta, avait promis l’an dernier que l’entreprise supprimerait l’obligation de posséder un compte Facebook. La société a d’abord créé un précédent en 2020, en indiquant qu’elle exigerait une connexion Facebook pour ses casques VR à partir d’octobre de cette année-là, ce qui a provoqué la colère d’une partie importante de la base d’utilisateurs. Certains considèrent cette exigence comme un inconvénient majeur pour l’achat d’un casque Quest 2.

D’autre part, les utilisateurs vont avoir des options pour contrôler les informations visibles sur le profil Meta Horizon. Il y aura trois réglages de confidentialité : ouvert à tout le monde, amis et famille, et vous seulement. Une fois que vous avez choisi, vous avez la possibilité d’examiner et de vérifier que vos paramètres de confidentialité individuels sont définis de la manière souhaitée. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment.