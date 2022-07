God of War Ragnarök : la date de sortie annoncée et un nouveau trailer

God of War Ragnarök a désormais une date de sortie officielle et ce sera le 9 novembre 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Santa Monica Studio, qui développe le jeu, a annoncé la date et partagé une nouvelle bande-annonce. Il n’y a pas de gameplay toutefois, il s’agit d’une cinématique.

Une date de sortie et les différentes éditions pour God of War Ragnarök

Dans le même temps, le studio dévoile les différentes éditions du jeu. Il y aura l’édition avec des objets de lancement, standard, deluxe numérique, collector ou encore Jötnar. Les détails de chacune d’entre elles sont à retrouver sur cette page. Mais pour donner une idée, voici le détail pour l’édition Jötnar (qui sera la plus chère) :

Un code de téléchargement imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.

Un vinyle de 18 cm avec la musique de Bear McCreary – Il comporte deux morceaux composés par Bear McCreary.

Un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup – Représentant respectivement Faye, Kratos et Atreus, ces pin’s symbolisent la famille de nos héros.

L’anneau Draupnir légendaire – Draupnir, un anneau légendaire de la mythologie nordique, présenté dans un sac en tissu rouge.

Le jeu de dés de Brok – Un jeu de dés avec une finition métallique et des détails bleutés. Le sac de dés porte l’emblème des frères huldres.

Une carte en tissu d’Yggdrasil – Cette carte en tissu montre chacun des neuf royaumes au sein des branches et des racines d’Yggdrasil.

Un boîtier Steelbook (disque du jeu non inclus)

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm

Une réplique de Mjöllnir de 40 cm

L’armure de Valnoir pour Kratos

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4

Pour rappel, God of War Ragnarök devait initialement sortir en 2021, mais le titre a été rapporté à cette année. « Nous avons actuellement deux très gros jeux, très narratifs, en développement : Horizon Forbidden West et le prochain God of War. Et ces deux jeux sont franchement touchés par l’accès à la capture des performances et aux talents », avait déclaré Sony, d’où le report.